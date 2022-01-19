Özge Özpirinçci kızı Mercan'la fotoğrafını ilk defa paylaştı

Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Özge Özpirinçci (35) ile üç ay önce Marmaris'te evlenen Burak Yamantürk, geçen ay kızı Mercan'ı kucağına almıştı. İlk kez anne olma sevincini yaşayan Özpirinçci'den ilk fotoğraf geldi.



ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Bebeğinin elini sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, kızına, "Yavrum!" diyerek seslendi.

Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Özge Özpirinçci'nin paylaşımına Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Başak Dizer, Doğa Rutkay Kamal, Ferhan Şensoy, Hülya Duyar, Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu, Elvin Levinler, Ayla Çelik, Sema Keçik, Merve Dizdar, Cemre Kemer ve Özge Özder gibi ünlü isimler yorum yaptı.



