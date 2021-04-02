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  4. Özge Özpirinçci'nin partisini polis bastı! Berrak Tüzünataç suçluyu buldu

Özge Özpirinçci'nin partisini polis bastı! Berrak Tüzünataç suçluyu buldu

02.04.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisi uzayınca yasak hiçe sayıldı. Partiyi polis basınca ünlü isimler gerildi. Berrak Tüzünataç ise muhabirleri suçlayarak tepki gösterdi.

Özge Özpirinçci, doğum gününü kutladı. Burak Yamantürk sevgilisi Özge Özpirinçci’yi yalnız bırakmazken, partiye Murat Dalkılıç, Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimler de katıldı.

Mekan çıkışı, Pirinçci’nin avukatının evinde kutlamaya devam eden grup ,polis baskınıyla neye uğradığını şaşırdı..

Burak Yamantürk, olayı çeken gazetecilere tepki gösterirken; Murat Dalkılıç “Polis baskınını görmedim, siz çağırdınız galiba” dedi.

Evden en son ayrılan Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu çiftinden Tüzünataç ise; gazetecilere "Sayenizde" diyerek tepki gösterdi.

Uraz Kaygılaroğlu sevgilisini sakinleştirmeye çabalasa da Tüzünataç "Hep negatif bir şey aranıyor" diyerek tepki verdi. Muhabirler ise bu duruma "Partiyi yapan sizsiniz" deyince Uraz Kaygılaroğlu "Parti yok canım kardeşim parti yok. Evde müzik dinledik bu da mı yasak" dedi. (Kaynak: Ayaklıgazete)


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Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Özge Özpirinçci Uraz Kaygılaroğlu
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bunlar gibiler sayesinde virüs yayılıp duruyor, insanlar işlerinden oluyor. Bu zamanda parti yapanlarda ne vicdan ne insanlık aramam ben...
Kötü örnek oluyorsunuz
ne sanatçı sanatçı edep ahlak topluma saygı kurallara uyma toplumunun değerlerine sahip çıkmak

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