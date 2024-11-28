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Özge Özpirinççi'ye 'Arka Sokaklar tarikat sahnesi' sorusu! RTÜK'ü eleştirdi: Sadece tek bir kurum tarafından...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.11.2024 08:35
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RÜTK'ün dizilere verdiği cezalar gündemde. Sandık Kokusu'nun yıldızı Özge Özpirinççi de bu konuda gelen soruları yanıtladı. Arka Sokaklar'daki 'tarikat' sahnesi de sorulan oyuncu RTÜK'ü eleştirdi.

Özge Özpirinççi'ye 'Arka Sokaklar tarikat sahnesi' sorusu! RTÜK'ü eleştirdi: Sadece tek bir kurum tarafından...

RTÜK; Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerine yayın durdurma cezası verdi. Karar sonrası ilk tepki Şevket Çoruh'tan gelirken bu karar ünlü isimlere de muhabirler tarafından soruldu.

Sandık Kokusu'nun yıldızı Özge Özpirinçci katıldığı Barda filminin galasında RTÜK tarafından verilen cezalara dair soruları yanıtladı. Şevket Çoruh'un paylaşımını beğendiğini söyleyen oyuncu "Konuyla ilgili detayları bilmiyorum" dedi.

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Magazinburada muhabiri ise "Arka Sokaklar dizisi tarikat sahneleriyle durdurma kararı getirildi. Televizyon ekranlarından tarikatların biraz dokunulmaz olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu.

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"KADINA ŞİDDET" ÖRNEĞİ

Özge Özpirinçci ise "Televizyon ekranında birçok şey aslında sansürlü. Zaten en başında en büyük sıkıntımız bu, şarap kadehimiz blurlanıyor öpüşme sahnelerimiz kesiliyor fakat bir diziye baktığınız zaman kadına şiddet almış başını gidiyor. Bunun sadece tek bir kurum tarafından değil belki çok daha geniş bir perspektiften analiz edilmesi lazım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
rtük sandık kokusu
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