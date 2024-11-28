RTÜK, Arka Sokaklar dizisine ceza kesti! Şevket Çoruh'a Gonca Vuslateri'den destek geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk dizileriyle ilgili yaptığı eleştirilerin ardından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dört diziye ceza uyguladı.

RTÜK'TEN CEZA ALAN DİZİLER

STAR TV kanalında yayımlanan Sahipsizler, NOW kanalındaki Yabani ve SHOW TV'nin Deha dizileri üst sınırdan yaptırım aldı. RTÜK, bu dizilere program durdurma kararı verirken, şiddet sahnelerinin yoğunluğu ve etik dışı içerikler sebebiyle ciddi bir yaptırım uygulandı.

Ayrıca, uzun süredir ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisine de benzer şekilde üst sınırdan para cezası verildi.

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Şevket Çoruh, RTÜK’ün verdiği cezanın ardından sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Çoruh "Ödül sayarım" paylaşımıyla gündem oldu.

Gonca Vuslateri de, Çoruh’a destek vererek "Ödül zaten" deyince sosyal medyada gündem oldu.