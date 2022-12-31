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Özge Ulusoy'dan yürek yakan paylaşım! "Canımdan can aldın"

31.12.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının başında babasını korkunç bir trafik kazasına kaybeden Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından 2022 yılına veda ettiği bir paylaşım yaptı. Babasının ölümüyle yıkılan Ulusoy, "2022 gider ayak canımdan can aldın. Güzel hatırlamayacağım için seni, kalbim kırık" ifadelerini kullandı.

Özge Ulusoy'dan yürek yakan paylaşım! "Canımdan can aldın"

Başarılı model Özge Ulusoy'un babası, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken arab çarpma sonucu hayatını kaybetti. Babasının ani ölümüyle yıkılan ve her fırsatta yaptığı açıklamalarla olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Ulusoy, sosyal medya hesabından 2022'ye veda paylaşımı yaptı.

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"CANIMDAN CAN ALDIN"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bu yıl yaşadığı baba acısını hatırlatan Özge Ulusoy, "Hoşça kal ya da kalma niye hoş kalasın 2022! Giderayak canımdan can aldın. Beklenmediktin. Güzel hatırlamayacağım seni, kalbim kırık. Tek bir işe yaradın; büyüdüm" dedi.

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"ANNEM BİZE EMANET, SEN DE ORADAN BİZLERİ KORU"

Bir sonrası paylaşımda çocukken babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ulusoy, şu ifadeleri kullandı: "Kalbim... Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum. Benimlesin biliyorum hissediyorum. Hoşça kal demiyorum elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba, harika bir eş, mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim. Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım umarım sen de bizleri izleyip gururlanıyorsundur hep yaptığın gibi…Annem bize emanet sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun Allah rahmet eylesin. Kızın Fındıka hanım…"

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Özge Ulusoy Model

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