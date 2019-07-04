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Özge Ulusoy sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, ilk kez sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı. Ulusoy'un paylaşımına beğeni yağdı.

Özge Ulusoy sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

Hacı Sabancı ile ayrıldıktan sonra sık sık adı aşk dedikodularına karışan Özge Ulusoy, bir süre önce iş insanı Faruk Çolakoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ulusoy, dün Instagram hesabından ilk kez birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Yeni sevgilisiyle görüntülenmekten kaçınan Ulusoy, dün sosyal medya hesabından bu kuralını yıktı ve birlikte çıktıkları tatilden bir kare fotoğraf paylaştı.

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Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Ulusoy, fotoğrafı "İyi ki" notuyla paylaştı.

İDDİALARA SESSİZ KALDILAR

Birbirine çok yakıştırılan Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun evlenmeyi düşündükleri gündeme gelmişti. Ardından haklarında ayrılık haberleri çıkan çiftin ayrılma nedenin Faruk Çolakoğlu'nun ailesinin bu ilişkiye karşı olduğu olduğu söylenmişti. Yeniden bir araya gelen çift, haklarında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

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