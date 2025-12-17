Ela Rumeysa Cebeci şaşkınlığını gizleyememiş! Uyuşturucu konuşulurken sorduğu soru dikkat çekti

Ekran yüzlerine yönelik uyuşturucu operasyonu Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında spikerlerin de olduğu tanınmış birçok ismin adının geçtiği operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin testleri pozitif çıkmıştı.

ELA RUMEYSA CEBECİ’NİN DİKKAT ÇEKEN ANLARI

Söz konusu operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Ela Rumeysa Cebeci’nin bir programda uyuşturucuyla ilgili sorduğu soru gündem oldu.

'Bu sabah' isimli programda Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı konuk eden Ela Rumeysa Cebeci'nin kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"KAN TESTİNDE BİR SORUN VAR..."

Ünlülere yönelik operasyonu değerlendiren Prof. Dr. Erbaş'ın "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Şimdi kan testi yapılacak. Ama kan testinin bir sorunu var. Kan testinde uyuşturucu madde en fazla bir gün için çıkar. İdrarda ise metabolikleri 3 günde çıkar. Saç örneği alınması lazım. Bu çok önemli. Bakın bu çok önemli adli merciler için. Kanda en fazla bir gün kalıyor. İdrarda 3 gün kalıyor. Saçta 90 gün çıkıyor." dedi.

SORDUĞU SORU DİKKAT ÇEKTİ

Bunun üzerine Cebeci ise "Bu bütün çeşitler için geçerli mi?" diye sordu.

Konuşmasına devam eden Erbaş, "Evet hemen hemen bütün çeşitler için geçerli ama saç içinde şöyle bir şey var. Boyatıyorsan miktarı azalıyor. Açıcıyla açıyorsun. Boya çok önemlidir. Onun için boyattığı da değerlendirilmeli" dedi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bir kez daha araya giren Cebeci'nin "Sarışınlarda daha az çıkar o zaman. Çok ilginç bilgiler" ifadelerini kullandığı görüldü.