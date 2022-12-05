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Özge Ulusoy'un en acı anı! Babasını trafik kazasında kaybetmişti

05.12.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden manken ve oyuncu Özge Ulusoy’un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenince konuşan Özge Ulusoy, 'Şükürler olsun ki böyle bir insanın kızıyım' dedi.

Özge Ulusoy'un en acı anı! Babasını trafik kazasında kaybetmişti

Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy’a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

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Emekli Albay Haydar Ulusoy için bugün düzenlenen cenaze töreni ise Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Haydar Ulusoy’un eşi Armağan Ulusoy, kızları Nilay Ulusoy ve Özge Ulusoy katıldı.

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"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BÖYLE BİR İNSANIN EVLADIYIM"

Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, “Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti.

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Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu.

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Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum. Herkesin hakkında neler düşündüğünü de biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştılar; babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar.

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Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım. Damarımda, hücremde her şeyimde bırakıp gittiğine inanmıyorum, benim içimde yaşayacak ve gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin” dedi.

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