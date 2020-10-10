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Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral’ın acı hikayesi! Kalbi 20 dakika durdu

10.10.2020 13:17 | Son Güncelleme:
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Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral’ın acı hikayesi! Kalbi 20 dakika durdu

Kariyerinin zirvesindeyken ani bir kararla Köyceğiz’e yerleşen ve geçen yaz başı çocuklarının eğitimi için İstanbul’a dönen Özgü Namal, 53 yaşındaki hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral’ın ani ölümüyle yıkıldı.

Banyodan çıkan Özgü Namal’ın evde kalp krizi geçiren hayat arkadaşının yerde cansız bedeniyle karşılaştığı ve büyük bir şok yaşadığı öğrenildi. Özgü Namal’ın 2013’te babası Kubilay Namal’ı kanser yüzünden kaybettiği dönemde tanışıp büyük bir aşkla bağlandığı Ahmet Serdar Oral’ın ilginç bir hikayesi olduğu da ortaya çıktı.

KALP KRİZİ GEÇİRİNCE HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞ

tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı programının özel haberine göre Oral, 10 yıl önce de kalp krizi geçirmiş ve kalbi 20 dakika durmuştu. Daha sonra hayata döndürülen Oral, ölümden döndükten sonra çalıştığı şirketten ayrılmış ve yeni hayatında yoga ve nefes terapisine merak sarmıştı.

ÖZGÜ NAMAL CENAZEYE KATILAMAMIŞTI

İki çocuğunun da evde hipnoz yöntemiyle doğmasına yardımcı olan oral, son yıllarda açtığı nefes kamplarında eğitmenlik yapıyor ve doğada vakit geçiriyordu. Özgü Namal’ın dizi ve film setlerine dönmesini çok isteyen Ahmet Serdar Oral’ın beklenmedik ölümü sevdiklerini yasa boğdu. Oral’ın Kanlıca Mezarlığındaki cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Yaşadığı büyük acıyla sarsılan Özgü Namal’ın cenazeye gelmemesi ise dikkat çekti.

Cenaze törenine Özgü Namal’ın Kurtlar Vadisi dizisindeki çalışma arkadaşları Raci Şaşmaz ile Bahadır Özdener de katıldı. Yapımcı Raci Şaşmaz, Ahmet Serdar Oral’ın mezarı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü senarist Özdener, Namal’ın neden cenazeye katılmadığı sorusuna yanıt verdi ve “çocuklar küçük, onların başında” dedi.

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