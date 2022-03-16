Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu: Ekonomist bir halk ozanı

Sosyal medyada gündeme dair yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Şahan Gökbakar, ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş'a destek verdi.

"EKONOMİST HALK OZANI"

Şarkıcı Kıraç'ın eleştirdiği Demirtaş için 'Bizim kırmızı çizgimizdir' diyen Gökbakar, "Prof. Dr. Demirtaş ekonomist bir halk ozanıdır. Bilgi ve tecrübesi, herkesin anlayacağı şekilde dökülür dilinden. Müzisyenin 'Neden bu kadar takip ediliyor?' sorusuna açıklayıcı olabilir. Bu garip komedyenin anlamadığı ise, neden böyle bir soru var?" ifadelerini kullandı.

"KANKASINA DESTEK OLUYOR AKLINCA"

Kıraç ise Gökbakar'ın tweetine sert bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı paylaşımında "Aynı kibir! Aynı üstten bakmalar! Kankasına destek oluyor aklınca. Şimdi bir şey desem hemen linç tezgahlayacak belli! Ama eminim ki insanlar türevinizin gerçek yüzünü yakında görecek!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Kıraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a gönderme yapmıştı. Ünlü şarkıcı paylaşımında "İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımın ardından ise Demirtaş ve Kıraç arasında sosyal medyada gündem olan bir polemik yaşanmıştı.

"GÜNDEME GELMEK İSTEYEN BANA YAZIYOR"

Demirtaş ise Kıraç'ın bu tweetine yanıt vererek "Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim. Kim bu Kıraç?" notunu yazmıştı.



Ünlü şarkıcı Kıraç ise Demirtaş'a yanıt vererek "Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?" demişti.



"SANA NE BENİ NE KADAR İNSANIN TAKİP ETTİĞİNDEN?"

Demirtaş da "Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İlk yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına" ifadelerini kullanmıştı.



