MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu: Ekonomist bir halk ozanı

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu: Ekonomist bir halk ozanı

16.03.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile şarkıcı Kıraç arasında sosyal medyada yaşanan polemiğe Şahan Gökbakar da katıldı. Kıraç'ın eleştirdiği Demirtaş'a destek veren Gökbakar, "Özgür Demirtaş ekonomist bir halk ozanıdır. Müzisyenin 'Neden bu kadar takip ediliyor?' sorusuna açıklayıcı olabilir" dedi. Kıraç ise sert bir yanıt vererek "Aynı kibir! Aynı üstten bakmalar! Kankasına destek oluyor aklınca" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu: Ekonomist bir halk ozanı

Sosyal medyada gündeme dair yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Şahan Gökbakar, ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş'a destek verdi.

"EKONOMİST HALK OZANI"

Şarkıcı Kıraç'ın eleştirdiği Demirtaş için 'Bizim kırmızı çizgimizdir' diyen Gökbakar, "Prof. Dr. Demirtaş ekonomist bir halk ozanıdır. Bilgi ve tecrübesi, herkesin anlayacağı şekilde dökülür dilinden. Müzisyenin 'Neden bu kadar takip ediliyor?' sorusuna açıklayıcı olabilir. Bu garip komedyenin anlamadığı ise, neden böyle bir soru var?" ifadelerini kullandı.

shn ozg

"KANKASINA DESTEK OLUYOR AKLINCA"

Kıraç ise Gökbakar'ın tweetine sert bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı paylaşımında "Aynı kibir! Aynı üstten bakmalar! Kankasına destek oluyor aklınca. Şimdi bir şey desem hemen linç tezgahlayacak belli! Ama eminim ki insanlar türevinizin gerçek yüzünü yakında görecek!" dedi.

krc

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Kıraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a gönderme yapmıştı. Ünlü şarkıcı paylaşımında "İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımın ardından ise Demirtaş ve Kıraç arasında sosyal medyada gündem olan bir polemik yaşanmıştı.

"GÜNDEME GELMEK İSTEYEN BANA YAZIYOR"

Demirtaş ise Kıraç'ın bu tweetine yanıt vererek "Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim. Kim bu Kıraç?" notunu yazmıştı.

od1
Ünlü şarkıcı Kıraç ise Demirtaş'a yanıt vererek "Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?" demişti.
od21

"SANA NE BENİ NE KADAR İNSANIN TAKİP ETTİĞİNDEN?"

Demirtaş da "Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İlk yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına" ifadelerini kullanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş nerede çekildi?
Çalıkuşu'nun Kamran'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaşkına döndüÇalıkuşu'nun Kamran'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören şaşkına döndü
Son poz takipçileri kızdırdı! Bu kadarı fazla"Son poz takipçileri kızdırdı! Bu kadarı fazla"
Anahtar Kelimeler:
Kıraç Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar

Rusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar

Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'

Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'

Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı

Evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım

Evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.