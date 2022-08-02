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Özgür Demirtaş'tan çalışanın kafasından aşağı şampanya döken Demet Akalın'a sert tepki: "Halk onun sahne hayatını bitirir"

02.08.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgür Demirtaş, Demet Akalın sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı dökmesi üzerine sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özgür Demirtaş, Demet Akalın'a tepki gösterdi. Medeni bir ülkede sanatçı gibi birinin çalışanın kafasından aşağıya içki dökmesi halinde halkın onun sahne hayatını bitireceğini vurguladı. İşte Özgür Demirtaş'ın 'Demet Akalın' paylaşımı...

Özgür Demirtaş, Demet Akalın'ın tepki çeken görüntüsü ile ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Sahne aldığı mekanda kendisine gönderilen şampanyayı beğenmeyip garsonun kafasından aşağı döken Demet Akalın'ı eleştiren Finans Profesörü Özgür Demirtaş bu durumun medeni bir ülkede benzer davranışta bulunan bir kişinin sanat hayatının biteceğini ifade etti.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN 'DEMET AKALIN' ELEŞTİRİSİ

Özgür Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Medeni bir ülkede:

Sanatçı gibi biri, çalışanın kafasından aşağıya içki dökse, halk onun sahne hayatını bitirir.

Umarım aynısı bizde olur. Sanat Dünyası bir şey kaybetmez, ama medeniyet kazanır, Zeki Müren, İlhan İrem, Barış Manço gibi nice GERÇEK sanatçının kemikleri sızlamaz"

Özgür demirtaş

Özgüer Demirtaş, Demet Akalın

Demet Akalın şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağı dökmüştü! Tepkilere yanıtı bakın nasıl olduDemet Akalın şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağı dökmüştü! Tepkilere yanıtı bakın nasıl oldu

MHNPN

DEMET AKALIN'IN TEPKİ ÇEKEN HAREKETİ

Demet Akalın sahne aldığı mekanda kendisine gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

Akalın yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek sitemde bulundu.

Demet Akalın bu davranışı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Birçok Twitter kullanıcısı ünlü sanatçıya tepki gösterdi.

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Demet Akalın tepkiler üzerine yaptığı açıklamada "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum. O gecede personel şefinin kendisi dök, dök diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine? Aman zaten takmıyorum artık böyle şeyleri" ifadelerini kullandı ve Formula 1 finalinde şampanya patlatılan anları sosyal medya hesabında paylaşarak eleştirileri ti'ye aldı.

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Demet Akalın
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