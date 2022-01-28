Özgür Kalelioğlu kimdir? Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu mu oldu?

Galatasaray Spor Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Epözdemir’in yerine gelen isim belli oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp, başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu’nun getirildiğini duyurdu.

ÖZGÜR KALELİOĞLU KİMDİR?

Özgür Kalelioğlu Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden mezun oldu ve Innsbruck Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Bölümü’nü bitirdi. Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Grubu Başkanıdır. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, DEİK, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyesi. 1986-1996 Galatasaray ve Milli Takım Yüzme Branşı rekortmen sporcusudur. Türkiye ve Balkan Şampiyonu.

GALATASARAY BAŞKAN YARDIMCISI ÖZGÜR KALELİOĞLU MU OLDU

Galatasaray başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi. Kulüp, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yönetim Kurulu kararımız uyarınca Galatasaray Spor kulübü Başkan Yardımcılığına 15143 Sicil Numaralı Üyemiz Özgür Kalelioğlu getirilmiştir.”



