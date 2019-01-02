Özkan Doğan'dan Erdal Torunoğulları'na Mario Gomez yanıtı

Beşiktaş'ın çıkarları doğrultusunda her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getiren Doğan, siyah beyazlı kulübün Gomez'i kadrosuna kattığı süreçte İtalya ile Almanya arasında mekik dokuduğunu belirtti. Bu transferin gerçekleşmesi için bir sürü masraf yaptığını kaydeden Özkan Doğan, "Komisyon aldığım doğrudur ama aldığım komisyonun çoğunu da harcamak zorunda kaldım" dedi.

"BUGÜN OLSA BEŞİKTAŞ İÇİN YİNE AYNI ÇABAYI GÖSTERİRİM"

Gomez transferinin kolay bir transfer olmadığını söyleyen Doğan, şunları söyledi: "Bu bir prestij transferi olduğu için elimden gelen çabayı gösterdim. Sayın Fikret Orman'a, bu transferi Beşiktaş açısından en kazançlı şekilde bitireceğimin sözünü vermiştim. Sözümü tuttum, kolay bir transfer olmadı. Bir aya yakın görüşüldü. İtalya'da günlerce kaldım. Belki transferden elde ettiğim kazançtan fazlasını harcadım. Ama değdi. Hem prestijli bir iş yapıldı, hem de Mario Gomez takımın şampiyonluğuna katkı sağladı ve Alman milli takımına geri döndü. Bugün olsa Beşiktaş için yine aynı çabayı gösteririm."