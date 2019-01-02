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Özkan Doğan'dan Erdal Torunoğulları'na Mario Gomez yanıtı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.01.2019 22:39 | Son Güncelleme

Ünlü menajer Özkan Doğan, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Mario Gomez transferi ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Özkan Doğan'dan Erdal Torunoğulları'na Mario Gomez yanıtı

Beşiktaş'ın çıkarları doğrultusunda her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getiren Doğan, siyah beyazlı kulübün Gomez'i kadrosuna kattığı süreçte İtalya ile Almanya arasında mekik dokuduğunu belirtti. Bu transferin gerçekleşmesi için bir sürü masraf yaptığını kaydeden Özkan Doğan, "Komisyon aldığım doğrudur ama aldığım komisyonun çoğunu da harcamak zorunda kaldım" dedi.

"BUGÜN OLSA BEŞİKTAŞ İÇİN YİNE AYNI ÇABAYI GÖSTERİRİM"

Gomez transferinin kolay bir transfer olmadığını söyleyen Doğan, şunları söyledi: "Bu bir prestij transferi olduğu için elimden gelen çabayı gösterdim. Sayın Fikret Orman'a, bu transferi Beşiktaş açısından en kazançlı şekilde bitireceğimin sözünü vermiştim. Sözümü tuttum, kolay bir transfer olmadı. Bir aya yakın görüşüldü. İtalya'da günlerce kaldım. Belki transferden elde ettiğim kazançtan fazlasını harcadım. Ama değdi. Hem prestijli bir iş yapıldı, hem de Mario Gomez takımın şampiyonluğuna katkı sağladı ve Alman milli takımına geri döndü. Bugün olsa Beşiktaş için yine aynı çabayı gösteririm."

"ALDIĞIM MENAJERLİK ÜCRETİNİN İKİ KATI MASRAF YAPTIM"

Mario Gomez'i Beşiktaş'a getirmek için 40 gün İtalya'da kaldığını dile getiren ünlü menajer, "Bunu yapmamdaki amaç Sayın Fikret Orman'a olan sevgim ve ona verdiğim sözdü. 'Ben size Gomez'i getireceğim başkanım, siz bana güvenin' dedim ve sözümün karşılığında 40 gün İtalya'da kaldım. Aldığım menajerlik ücretinin iki katı masraf yaptım, yani ben para için iş yapmadım" ifadelerini kullandı.

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