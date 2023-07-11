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Özkan Uğur'a son veda! Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı

11.07.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden efsane sanatçı Özkan Uğur, yaşam savaşını kaybetmişti. Özkan Uğur'un cenazesi AKM'de yapılan törenden sonra toprağa verilecek. Taksim AKM'de düzenlenen veda töreninde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in konuşması herkesi ağlattı. Alanson konuşma sırasında zor anlar yaşadı.

Özkan Uğur'a son veda! Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı

Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'si, G.O.R.A.’nın Garavel Usta'sı, İkinci Bahar'ın Secaattin'i ve MFÖ'nün Özkan'ı efsane isim Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor. 2013 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Bu hastalığı atlatan Uğur, 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

Bir süredir yoğun bakımda olan Özkan Uğur cumartesi günü yaşam savaşını kaybetti. Özkan Uğur, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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TABUTUNUN YANINDA GİTARI YER ALDI

Hayatını kaybeden MFÖ üyelerinden Özkan Uğur'un cenazesi Karacahmet Gasilhanesi'nden alındı ve anma için AKM'ye getirildi. Taksim AKM'de düzenlenen veda törenine Uğur'un ailesi, meslektaşları ve hayranları katıldı.

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Özkan Uğur'un tabutunun yanına gitarının konulması gözlerden kaçmadı.

MAZHAR VE FUAT KONUŞMAKTA ZORLANDI

Mazhar Alanson ve Fuat Güner anma salonuna geldi. Dostları için son görevlerini yapacak olan usta isimler konuklar tarafından teselli edildi.

Ekran Alıntısı

Mazhar Alanson ve Fuat Güner birlikte sahneye çıktı. Güner konuşmakta zorlanırken "Herkes için çok önemli bir kayıp. Tam 52 yıllık dostum, iş ortağımız. Hiçbir söz acısını içimizden attıramaz. Yeniden buluşmak için hoşçakal" dedi.

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"SENİ GÖREBİLECEĞİMİZ YER RÜYALAR ARTIK"

Alanson ise "Manevi kardeşimiz. Onunla özel dilimiz vardı, yeteneği konusunda başarısı tartışılmaz. Bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun görüyorsun meğer tüm Türkiye severmiş... Çaresiziz nasıl yapacağız, başka bir şey söylemek istemiyorum. Özkancım ele güne yapayalnız böyle de olmaz ki... Böyle de bırakılmaz ki gözyaşlarımız bitti mi sandın. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" derken ağladı.

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ÖZKAN UĞUR'UN OĞLU: NUR İÇİNDE YAT CANIMIZIN İÇİ

Özkan Uğur'un oğlu da konuşma sırasında bir hayli zorlandı.

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Özkan Uğur'un oğlu konuşmasında "Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. En zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, Özkanca egzersizlerini, kahkalarını esprilerini duyamayacak olmak daha doğrusu ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici... Babam hakkında di'li geçmiş zamanda konuşuyor olmak çok zor. Nur içinde yat canımızın içi" dedi.
Ekran Alıntısı

Özkan Uğur'un eşi ise sadece eşi için saygı duruşu istedi.

CEM YILMAZ TÖRENDE GÖRÜNTÜLENDİ

Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Sıla, Demet Akbağ gibi isimler törende yer aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da anma için salondaydı...

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Tören Zafer Algöz'ün konuşmasıyla başladı. Özkan Uğur için hazırlanan klip sırasında salonda gözyaşları sel oldu. Cem Yılmaz o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

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Özkan Uğur anmasında Cem Yılmaz'ın zor anlarıÖzkan Uğur anmasında Cem Yılmaz'ın zor anları
Anahtar Kelimeler:
Özkan Uğur Mazhar Alanson ele

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