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Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 20:28 | Son Güncelleme

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı.

Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi

MFÖ grubunun solistlerinden 66 yaşındaki Özkan Uğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, son raporlarının temiz çıktığını ve kanseri bir kez daha yendiğini duyurdu.

"YAKINDA KONSERLERİMİZDE GÖRÜŞMEK ÜZERE..."

Sahneden bir fotoğrafını paylaşan Özkan Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" ifadelerini kullandı.

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KANSERİ İKİNCİ KEZ YENDİ

Özkan Uğur'a ilk olarak 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından hastalığı yenmişti. MFÖ'nün solistlerinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 23 Nisan dolayısıyla Gülhane Parkı'nda verdikleri konserde Uğur'un ikinci kez kanser tedavisi gördüğünü ve bu yüzden aralarında olmadığını açıklamışlardı.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda tekrar aramızda görürüz.
acı patlıcanı kırağı çalmaz büyük usta büyük geçmiş olsun
Rabbim tekrar göstermesin inşallah..
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