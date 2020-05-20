Özkan Uğur ne kanseri? Kanserle mücadele eden Özkan Uğur’ın sağlık durumu nedir?

Türkiye’nin en ünlü müzik gruplarından MFÖ yani Mazhar Fuat Özkan maske takma çağrısı için kamera karşısına geçti. Grubun üyelerinden Özkan Uğur’un ikinci kez kanser tedavisi gördüğü öğrenildi ki sevenleri Özkan Uğur ne kanseri diye araştırmaya başladılar. İşte endişeli hayranlarının öğrenmeye çalıştığı Özkan Uğur’un son sağlık durumu...

ÖZKAN UĞUR NE KANSERİ?

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

"Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah" demişti.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

66 yaşında olan Raif Özkan Uğur 17 Ekim 1953'de İstanbul'da doğdu. MFÖ grubunun bir üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu.

Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehirhatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumladılar.