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Özkan Uğur ne kanseri? Kanserle mücadele eden Özkan Uğur’ın sağlık durumu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Maske Tak videosu ile gündeme gelen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur ikinci kez kanser tedavisi görüyor. Sevenleri, hayranları ve onun için endişelenenler Özkan Uğur ne kanser ve kaç yaşında merak ediyorlar. İşte Özkan Uğur’un son sağlık durumu ile ilgili detaylar...

Özkan Uğur ne kanseri? Kanserle mücadele eden Özkan Uğur’ın sağlık durumu nedir?

Türkiye’nin en ünlü müzik gruplarından MFÖ yani Mazhar Fuat Özkan maske takma çağrısı için kamera karşısına geçti. Grubun üyelerinden Özkan Uğur’un ikinci kez kanser tedavisi gördüğü öğrenildi ki sevenleri Özkan Uğur ne kanseri diye araştırmaya başladılar. İşte endişeli hayranlarının öğrenmeye çalıştığı Özkan Uğur’un son sağlık durumu...

ÖZKAN UĞUR NE KANSERİ?

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

"Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah" demişti.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

66 yaşında olan Raif Özkan Uğur 17 Ekim 1953'de İstanbul'da doğdu. MFÖ grubunun bir üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu.

Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehirhatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumladılar.

Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972'de "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. 2 plak kaydında yer aldı. 1974'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976 kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.

1974'te Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldı. Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kaldı ve Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun 1 45'liğinde yer aldı.

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