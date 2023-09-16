Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı! "Yokluğuna alışamadım"

Lenf kanserine 3. kez yakalanan usta sanatçı Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmış ve 1.5 ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti. Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur evlilik yıl dönümlerinde merhum eşini andı. Aysun Aslan'ın sözleri yürekleri burktu.

MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur daha önce 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve hastalığı yenerek sahnelere dönüş yapmıştı. 3. kez lenf kanseri tedavisi göre Uğur, bu kez hastalığa yenik düşmüştü.

"YOKLUĞUNA ALIŞAMADIM"

Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödül konuşmasını Instagram hesabına paylaşan Aysun Aslan Uğur paylaşımının altına duygulandıran sözler yazdı.

Aysun Aslan Uğur paylaşımında, "Bugün Özkan'ımla evlilik yıl dönümümüz. Benim yaşam boyu ödülüm, canım. Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da. Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni. Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım. Nur içinde yat benim biriciğim." ifadelerine yer verdi.



