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Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı! "Yokluğuna alışamadım"

16.09.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ adlı efsane müzik gurubunun üç üyesinden biri olan Özkan Uğur daha önce üç kez yendiği lenf kanserine yenik düşerek vefat etmişti. Uzun bir süre yoğun bakım tedavisi altına alınan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü hayata gözlerini yummuştu. 69 yaşında vefat eden Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan evlilik yıl dönümlerinde duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Lenf kanserine 3. kez yakalanan usta sanatçı Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmış ve 1.5 ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti. Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur evlilik yıl dönümlerinde merhum eşini andı. Aysun Aslan'ın sözleri yürekleri burktu.

ÖZKAN UĞUR AİLESİ

MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur daha önce 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve hastalığı yenerek sahnelere dönüş yapmıştı. 3. kez lenf kanseri tedavisi göre Uğur, bu kez hastalığa yenik düşmüştü.

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"YOKLUĞUNA ALIŞAMADIM"

Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödül konuşmasını Instagram hesabına paylaşan Aysun Aslan Uğur paylaşımının altına duygulandıran sözler yazdı.

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Aysun Aslan Uğur paylaşımında, "Bugün Özkan'ımla evlilik yıl dönümümüz. Benim yaşam boyu ödülüm, canım. Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da. Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni. Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım. Nur içinde yat benim biriciğim." ifadelerine yer verdi.

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Özkan Uğur evlilik aysun yaşında

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