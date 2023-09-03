MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özkan Uğur'un ölümü derinden yaralamıştı! Mazhar Alanson 52 yıllık dostunun vefatının ardından sahneye çıktı

Özkan Uğur'un ölümü derinden yaralamıştı! Mazhar Alanson 52 yıllık dostunun vefatının ardından sahneye çıktı

03.09.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü hayata gözlerini yummuştu. Yakın arkadaşının ölümünün ardından adeta yıkılan ünlü şarkıcı Mazhar Alanson Ankara'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, seyirciden büyük ilgi gördü.

69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un vefat haberi Temmuz ayında sanat camiasını yasa boğdu. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen sanatçının vefatının ardından ünlü müzik grubu MFÖ'nün diğer üyeleri Mahzar Alanson ve Fuat Güner zor günler yaşadı.

özkan uğur 2

Mazhar Alanson arkadaşının Mazzhar Alanson, başkent Ankara'da sahne aldı.

89

Seyirciler, sevilen parçalarını seslendiren ünlü şarkıcıya hep bir ağızdan eşlik etti.

45

NE OLMUŞTU?

Özkan Uğur, lenf kanseri nedeniyle geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti.

Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Projesinde yer alanlara ateş püskürdü! "Ahmet Kaya'ya karşı..."Projesinde yer alanlara ateş püskürdü! "Ahmet Kaya'ya karşı..."
Minicik bikinisiyle dans edince... Neredeyse frikik veriyorduMinicik bikinisiyle dans edince... Neredeyse frikik veriyordu
90’lı yılların unutulmaz isimlerindendi! Ana Haber sunucusu Özsaraç'ın son hali şaşırttı90’lı yılların unutulmaz isimlerindendi! Ana Haber sunucusu Özsaraç'ın son hali şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Özkan Uğur Mazhar Alanson ünlü şarkıcı yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.