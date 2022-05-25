Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Yeniden kansere yakalanan Özkan Uğur'dan gitarlı paylaşım

MFÖ grubunun ünlü solisti Özkan Uğur, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla hayranlarına üzücü haberi vermişti. Kanser hastalığının yeniden ortaya çıkmasıyla ilaç tedavisine başlayan Özkan Uğur'un son durumu merak edildi. Peki, Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl?

YENİDEN YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Uğur yaptığı açıklamada, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta sanatçı Özkan Uğur'un hastalığı yeniden ortaya çıktı. İki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlayan Özkan Uğur, hastalığının tekrarladığını ifade ederek, sahnelere bir süre ara verdiğini duyurmuştu. Özkan Uğur son paylaşımında gitar çaldığı anlar takipçilerine sundu. Özkan Uğur'un neşeli halleri sonrası durumunun şuan için iyi olduğu görüntülendi.

