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Özlem Balcı Netflix'i sevişme sahneleri yüzünden reddetti

22.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Özlem Balcı Netflix'i sevişme sahneleri yüzünden reddetti

Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Özlem Balcı, Netflix'in teklifini reddetti! Balcı öpüşme ve sevişme sahnelerini kabul etmedi.

Netflix Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Özlem Balcı'ya dizi teklifi götürdü.

Özlem Balcı'nın sevişme ve öpüşme sahneleri olan teklifleri reddettiği ortaya çıktı. Özlem Balcı, konu hakkında fikirlerini paylaştı.

"KAMERA KARŞISINDAYIM DİYE ÖPÜŞÜP SEVİŞMEM"

Kendi kuralları olduğundan bahseden Balcı, "Son bir ay içinde üç ayrı yapımdan yazlık dizi teklifi aldım bir tanesi Netflix de olacak bir proje idi. Ancak bu dijital medya tekliflerini reddettim, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Özlem Balcı kurallarımın arkasındayım. Senaryoları okuduğumda koyduğum şartlar kabul edilmedi ben kamera karşısında film çekiyorum diye öpüşmem ve sevişmem" ifadelerini kullandı.

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Kararından dolayı hoş karşılanmayacağını bildiğini belirten oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın."

'KÖYÜNE DÖN'

Özlem Balcı çıkan haberlerin ardından bir paylaşım daha yaparak şunları söyledi:

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"Günümüzde revaçta olan digital medyanın yazlık dizi projelerinin senaryolarındaki bazı lüzumsuz sahnelerini onaylamadım ve kabul etmedim. Meslektaşlarım tarafından taşlansam da bana destek veren halkımın güzel mesajlarına minnettarım. Ben oyunculuk mesleğine başladığımdan bu yana kurallarımdan ödün vermedim. Bu tarz rol tekliflerinde çok ketum oldum ve hiç boş kalmadım. Rabbim beni koruyup kolladı. Şimdi bana çok ünlü bir oyuncu arkadaşım dm'den ‘niye oyuncusun sen köyüne dön yazmış.’ Kırılmadım sessizliğimi ve edebimi koruyacağım"

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