Özlem Kaya Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gözünü madalyaya dikti

Milli atlet Özlem Kaya, Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda hedefinin madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Şampiyonada 3 bin metre su engelli yarışlarında mücadele edecek Özlem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rakiplerim güçlü, zorlu bir yarış olacak. Hedefim madalya kazanmak. Bir, iki rakibimiz biraz daha güçlü. Onun dışında herkes birbirine bir iki saniye yakınlıkta. Yani sonuç çok farklı olabilir. Saymadığımız isimler ilk üçe girebilir. Biz de şampiyon olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Atletizmde 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 3 bin metre su engellide bronz madalya kazanan Özlem, çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çok iyi hazırlandım. Bazı antrenmanlarda oturup, yorgunluktan ağladım. Bazen otel odasında kıyafetlerimi değiştirmeden yorgun biçimde kendimi yatağın üzerine atıp saatlerce uyuduğumu biliyorum. Bunların karşılığını almak istiyorum. İki aylık süreçte Kenya'da dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirdim. Daha sonrasında ise Erzurum'da 2200-2400 rakımda üç aylık bir çalışma süreci geçirdim. Şampiyonada öncelikli olarak hedefimiz, engelli yarışları biraz riskli olduğu için kazasız ve belasız şekilde finale kalmak. Herhangi bir sıkıntı olmazsa finale kalıp, orada da madalya mücadelesi vermek istiyorum."