Özlem Sarıkaya öldü mü? Özlem Sarıkaya neden öldü? Özlem Sarıkaya'nın ölüm sebebi ne? Özlem Sarıkaya'nın hastalığı nedir?

NTV’nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt hayata gözlerini yumdu. 39 yaşındaki ünlü sunucunun sevenleri ve meslektaşları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları yayınladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da taziye mesajı yayınlayan kişilerden biriydi. Altun, "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı. Ünlü sunucu Özlem Sarıkaya Yurt'un ölümü hakkında merak edilenlere haberimizden öğrenebilirsiniz...

ÖZLEM SARIKAYA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu ödülünü alan Özlem Sarıkaya uzun süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu. 2013 yılında anne olan 39 yaşındaki ünlü spiker meme kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.

İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt’un 9 yaşında Tibet adında bir oğlu var.

