Özlem Savaş'tan bomba itiraf! Gülben Ergen ve Ahu Tuğba...

Müge ve Gülşen'in canlı yayın konuğu olan bir dönemin en meşhur oyuncularından Özlem Savaş itirafıyla gündeme geldi. Özlem Savaş, “Sanat dünyasında iki isim var o kadar canımı acıttılar ki onları asla affetmeyeceğim” diyerek herkesi merak içerisinde bıraktı!

Özlem Savaş açıklamasında "Bir tanesi zaten sürekli yuva yıkıyor yapıyor gibi görünüyor. Aslında hepsini kendi için yapıyor. Böyle beyaz gömlekler giyip günah çıkarmalar... Diğeri Amerika'ya yerleşti" dedi.

Özlem Savaş'ın "Kariyerimi bitirdiler" dediği isimler Gülben Ergen ve Ahu Tuğba çıktı. Taraflardansa bir açıklama gelmedi.

