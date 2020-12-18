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Özlü, destek veren iş adamına teşekkür etti

DÜZCE HABERLERİ  | 18.12.2020 13:49 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Özlü, destek veren iş adamına teşekkür etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kentin de yapılan kazılarda giriş kapı ve pencerelerini güçlendirmelerde kullanılacak olan keresteler için destek sağlayacak olan Düzceli iş adamı Refik Kuruoğlu’na teşekkür etti.
Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kentin de kazı çalışmaları aralıksız devam ederken Düzceli iş adamları da kazı çalışmalarına ellerinden gelen destekleri sürdürüyor. Son olarak Refik Kuruoğlu, kereste ve işçilik desteği vererek katkı da bulundu.
Başkan Özlü, “Konuralp Antik Kentini önce Düzce ardından da tüm dünyaya kazandırmakta kararlıyız. Bu süreçte çalışmalarımıza destek veren Kuruoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Hibe ile alınan kerestelerle antik tiyatrodaki giriş tonozları, sahne binası giriş kapısı ve pencereleri güçlendirme işleri yapılacak.

Özlü, destek veren iş adamına teşekkür etti

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