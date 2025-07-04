Özürsüz devamsızlık 5 günü geçerse ne olur, belge alınır mı?

Okula devamsızlık durumu farklı başlıklar ve türler ile değerlendirilir. Devamsızlık durumu aralıklı devamsızlık ya da sürekli devamsızlık olarak gerçekleştirilmiş olabilir. Aralıklı olan ve resmi olarak idareye özür bildirme şeklinde gerçekleştirilen devamsızlık durumları için rapor gerekliği bulunur. Öğrenci velisinin de haberi olacak şekilde rapor sunmuş da olsa eğer özürlü devamsızlık durumu için belirlenen süreyi aşmışsa hakkında çeşitli işlemler yapılır.

Özürsüz devamsızlık nedir?

Devamsızlık hakkı çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak kullanılabilir. İdarenin ve velinin haberi olan, resmi olarak özür bildirilen devamsızlık durumlarında çeşitli şartlara bağlı olarak sorun yaşanmayabilir. Özürlü devamsızlık nedenleri öğrencilerin özel hayatında yaşadığı durumlarla, sağlık sorunları ile ilgili olabilmektedir. Özür bildirildiği ve resmi olarak raporlanarak idareye bilgi verildiği sürece kabul edilir.

Özürsüz olarak devamsızlık yapılması ise özürsüz devamsızlık olarak değerlendirilir. Eğer öğrenci derslere girmezse, okula gelmezse ve tüm bunları hem velinin hem de idarenin haberi olmadan yaparsa hakkında çeşitli işlemler başlatılır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe göre değerlendirme yapılır ve öğrenci hakkında bir karar alınır.

Özürsüz devamsızlık 5 günü geçerse ne olur? Özürsüz devamsızlık 5 günü geçerse belge alınır mı?

Öğrencinin özürsüz olarak devamsızlık yapma hakkı da bulunmaktadır. Özürsüz devamsızlık hakkı olan günü geçen öğrenciler için de işlem yapılır. İşlemler sonucunda öğrencinin sınıf tekrarı yapması ya da belge alamaması gibi sonuçlar meydana gelebilmektedir. Devamsızlık hakkı süreleri özürsüz olarak 10 gündür. Bu süreyi aşan öğrenciler hakkında çeşitli uygulamalar söz konusudur.

Raporlu ya da özürlü olarak devamsızlık hakkı kullanan öğrencilerin ise devamsızlık hakkı süresi 20 gün olarak belirlenmiştir. Toplam devamsızlıkları 30 günü aşmış olan öğrenciler derslerinden aldıkları notlar ne kadar yüksek olursa olsun başarısız olarak kabul edilir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliğinde yer alan kurallar doğrultusunda 5 gün devamsızlık yapmış olan öğrenciler için belge alıp alamama durumları da güncellenmiştir. Buna göre özürsüz devamsızlığı 5 günü geçmiş olan öğrenciler devamsızlıklarına rağmen belge alabileceklerdir.

8 Eylül 2023'te yönetmelikte yapılan değişiklik ile beraber özürsüz devamsızlığı 5 günü geçmeyen ifadesi kaldırılmıştır. Böylelikle devamsızlığı olan öğrenciler belge alabilmektedir.