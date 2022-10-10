Özyurtlar Holding, iki yeni projeyi birden hayata geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding, Beylikdüzü'nde "No 27 Residence" ve Ispartakule'de "Stüdyo House" isimleriyle iki yeni proje hayata geçiriyor.

Şirket açıklamasına göre, yatırımlarını Kovid-19 sürecinde bile ara vermeden sürdüren Özyurtlar Holding, "No 27 Residence" ve "Stüdyo House" projeleri için harekete geçti. Hafriyat çalışmalarının başladığı her 2 proje de satış aşamasına da gelindi.

Beylikdüzü'nde toplam 22 bin 500 metrekare alanda konumlanan "No 27 Residence" projesi 8 katlı üç blokta yer alacak 240 daire ve 22 ticari alandan oluşacak. Residence sistemiyle hizmet vermek üzere planlanan "No 27 Residence" projesinde tam donanımlı şekilde tasarlanan daireler yerden ısıtma, full ankastre ve gömme dolap gibi özellikler barındıracak.

Hamam, sauna ve spor salonu imkanlarının da bulunduğu proje 7 gün 24 saat resepsiyon hizmetiyle sakinlerine konforlu bir yaşam sunacak. Proje Beylikdüzü metrobüs durağına, üniversiteye, özel okullara, hastaneye, pazar yerine ve alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde bulunuyor.

- Stüdyo House projesinde ticari tapu ve yüzde 18 KDV avantajı

Ispartakule'deki "Stüdyo House" projesinde ise 15 katlı tek blokta 195 daire ve 10 adet ticari ünite yer alacak.

Home ofis kullanımına uygun 1+0 ve 1+1 dairelerden oluşan proje ticari tapulu ve yüzde 18 KDV avantajıyla sunulacak. Her katından deniz ve göl manzarasına sahip olan proje, full donanımlı ve residence sistemiyle hizmet vermek üzere tasarlandı.

Her iki projenin de 24 ayda teslim edilmesi planlanıyor.

- "Yüksek katma değerli dev bir projeyle çıkıyoruz"

Açıklamada yeni projelerle ilgili değerlendirmeleri yer alan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yatırımcıların markalarına olan güveni ve güçlü özkaynaklarının yeni projeleri hayata geçirmelerinde itici güç olduğunu bildirdi.

Sadece oturum değil yatırım odaklı projeler ürettiklerini kaydeden Özyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede şimdi de iki proje için aynı anda düğmeye bastık. No 27 Residence ve Stüdyo House'u hayata geçiriyoruz. Ayrıca çok yakında konut alıcısının karşısına yüksek katma değerli dev bir projeyle çıkmaya hazırlanıyoruz. Yatırımcılarımız kısa sürede yüksek prim elde ederken, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir alanda yaşamlarını sürdürüyor olacak."

