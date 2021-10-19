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Pablo Sarabia: Beşiktaş maçı çok önemli bir galibiyetti

19.10.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporting'in hücum oyuncusu Pablo Sarabia, Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Pablo Sarabia: Beşiktaş maçı çok önemli bir galibiyetti

Sporting'in Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçta penaltıdan ağları sarsan Pablo Sarabia, karşılaşmanın ardından konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen İspanyol oyuncu, "Çok önemli bir galibiyet aldık. İlk 2 maçımızda 2 yenilgi almıştık, iyi başlayamamıştık. Bugün defansta iyiydik. İyi bir maç çıkardık ve 3 puan kazandık. İlk 3 puanımızı almak önemli, evimizde de Beşiktaş'ı yenerek 6 puana yükselmek istiyoruz. Şimdi hedefimiz, içerideki maçımızı kazanmak." dedi.

Yeni takımında ilk golünü attığı hatırlatılan Sarabia, "Sporting'deki ilk golüm nedeniyle mutluyum. Takıma adapte olmak ve farklı sisteme alışmak biraz süre aldı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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