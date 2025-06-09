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Pacers'ı mağlup eden Thunder, NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı 123-107 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Pacers'ı mağlup eden Thunder, NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı
Emre Şen

Paycom Center'daki serinin ikinci maçına etkili başlayan Thunder, ilk devrede elde ettiği skor üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 16 sayı farkla galip ayrıldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, 4 top çalma, Alex Caruso 20 sayı, 3 ribaunt ve Jalen Williams 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Pacers'a karşı serinin ilk mücadelesinde 38 sayı kaydeden Gilgeous-Alexander, iki maçta 72 sayıya ulaştı. Yıldız basketbolcu, NBA finallerinde ilk iki maçına çıkan oyuncular arasında en çok sayı atan isim oldu.

Konuk takımda ise Tyrese Haliburton 17 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, Myles Turner 16 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve Pascal Siakam 15 sayı, 7 ribaunt, 4 asist üretti.

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 12 Haziran Perşembe günü TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
NBA Indiana Pacers Oklahoma City Thunder
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