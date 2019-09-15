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Paderborn 1 - 5 Schalke 04

ALMANYA HABERLERİ  | 15.09.2019 22:27 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Schalke 04, deplasmanda Paderborn'u 5-1 yendi. Schalke'de gollerden ikisini Suat Serdar ve Ahmed Kutucu atarken, Ozan Kabak da ilk kez forma giydi.

Paderborn 1 - 5 Schalke 04

Schalke 04, Bundesliga'da 4. haftanın kapanış maçında Benteler Arena'da Paderborn'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip 8. dakikada Cauly Oliveira Souza’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Schalke 04, bu gole 33. dakikada Salif Sane ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 49. dakikada Türk asıllı futbolcu Suat Serdar’ın golüyle skoru 2-1 yaptı. Schalke 04, 71. ve 85. dakikada Amine Harit ve 83. dakikada diğer Türk kökenli futbolcu Ahmed Kutucu ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

OZAN KABAK İLK KEZ OYNADI
Schalke 04 takımında ilk 11’de başlayan Suat Serdar’ın yerine 86. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak oyuna dahil oldu. Sezonun başında Stuttgart’tan transfer edilen ve sakatlığı geçen Ozan, Bundesliga’da Schalke 04 formasıyla ilk kez oynadı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Ahmed Kutucu da 67. dakikada Mark Uth'un yerine oyuna girdi. Schalke 04 bu sezon ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı. Henüz galibiyeti olmayan Paderborn ise 1 puanda kaldı. Bundesliga'da bugün oynanan diğer maçta Freiburg deplasmanda Hoffenheim'i 3-0 mağlup etti.

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paderborn schalke 04 Suat Serdar Ozan Kabak Ahmed Kutucu

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