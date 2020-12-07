Paige Spiranac: Dekolte giymeyi seviyorum

Amerikalı eski golfçü Paige Spiranac, golfte mükemmel bir kariyere sahip olamasa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor.Instagram hesabında golf oynarkenki fotoğraflarını paylaşan Amerikalı golfçü, özellikle mini şort ve etekli pozlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor.2017 yılında golfte kıyafet yönetmeliği değişmiş ve oyuncuların etek altında kullandığı şortları veya tozlukları görmelerine izin veren belirgin boyun çizgileri veya çok kısa etekler kullanılması yasaklanmıştı.

"DEKOLTE GİYMEYİ SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından aldığı yorumlar üstüne bir yorum paylaşan Paige Spiranac, ''Erkeklerin, vücudum hakkında yorum yapmasından hoşlanmıyorum. Dekolte giydiğim için beni iğrenç cümlelerle suçlamayın. Anlamaya çalışın. Giyinmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

"GOLF OYNARKEN İÇ ÇAMAŞIRI GİYMİYORUM"

İç çamaşırı giymeden golf oynamayı daha çok sevdiğini belirten Spiranac, "Normalde iç çamaşırı giymiyorum, şort giyiyorum ve üzerinde çok fazla katman var. Pantolon giydiğimde de iç çamaşırı kullanmıyorum" dedi.