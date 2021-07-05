Paige Spiranac, sosisli sandviç yeme yarışmasına katıldı!

Amerika'nın bağımsızlık günü olarak kutlanan 4 Temmuz'da insanlar kendi aralarında ilginç bir yarışma düzenledi. ''10 dakika içinde ne kadar sandviç yiyebilirsiniz?'' yarışmasına katılan ünlü tenisçi Paige Spiranac sosyal medyada gündem oldu.

6 TANESİNİ YİYEBİLDİ

Spiranac, kendisine verilen sürede altı sosisli sandviç yedi. Kendisinden beklenilen performansın üstünde bir oyun sergileyen ünlü tenisçi görüşlerini hayranlarıyla paylaştı.

İŞTE O ANLAR

"ÇOK AGRESİF BAŞLADIM"

Spiranac, "Çok agresif başladım. Açıkcası kendime çok güvendim ve hızlıca yemeye başladım. Bu beni olumsuz etkiledi. Dürüst olmak gerekirse, çok başarılı olacağımı düşünmüyordum ama bence gayet iyi bir performans sergiledim" dedi.

