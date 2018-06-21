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Pakistanlı Ahmed Raza Breziya-Kosta Rika maçının para atışını yapacak!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 21.06.2018 17:52 | Son Güncelleme

Pakistanlı genç Ahmed Raza, yarın oynanacak "Brezilya - Kosta Rika" maçında para atışını yapacak. Ahmed Raza, böylece Pakistan'ı Dünya Kupası'nda ilk kez temsil etmiş olacak.

Pakistanlı Ahmed Raza Breziya-Kosta Rika maçının para atışını yapacak!

Pakistan'ı daha önce Dünya Kupası'nda hiç görmedik. Pakistanlı genç Ahmed Raza, yarın oynanacak "Brezilya - Kosta Rika" maçında para atışını yapacak ve ülkesini ilk kez bu arenada temsil edecek.

Pencab'ın Sialkot kasabasında büyüyen Ahmed Raza ve babası Shabbir Ahmed, büyük birer futbol tutkunu. Brezilya'yı destekleyen ve favori oyuncusu Neymar olan Ahmed'in hikayesini yapan bir içecek markası, Pakistanlı ailenin kupaya gelmesine de büyük katkıda bulundu.

Pakistan milli takımının kaptanı Kaleemullah Khan da aile üyeleriyle birlikte Rusya'ya geldi.

2012 ve 2016 yıllarında "Kısa Film & Belgesel" Oscar ödülleri kazanan Pakistanlı Sharmeen Obaid-Chinoy, Raza Ailesi'nin de hikayesini çekiyor ve önümüzdeki aylarda yayınlayacağını açıkladı.

(Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Ahmed Raza

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