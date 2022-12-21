Pakize Suda bu sabah vedat etti. Bir süredir hastalıklarla mücadelede eden yazar, oyuncu ve şarkıcı Pakize Suda 70 yaşında aramızdan ayrıldı. Sevenlerini yasa boğan bu haberin ardından Pakize Suda'nın HASTALIĞI neydi? Demans hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? sorularının yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar..

PAKİZE SUDA'NIN HASTALIĞI NEYDİ?

Pakize Suda bu sabah hayata gözlerini kapadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir demans hastalığı nedeniyle tedavi gören yazar, oyuncu ve şarkıcı Pakize Suda 70 yaşında aramızdan ayrıldı.

DEMANS HASTALIĞI NEDİR?

Demans kelimesi latince mens (zihin) kelimesinden türemiştir ve demans (demens) zihnin yitirilmesi anlamına gelmektedir.

Demans unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir isimdir. Özellikle yaşlı popülasyonda sıkça rastlanan demans, farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Halk arasında bu rahatsızlık bunama olarak da isimlendirilebilir.

DEMANSIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Demansın en belirgin belirtisi yeni alınan bilgilerin unutulmasıdır. Bunun haricinde bir kişinin, demans hastası olarak kabul edilmesi için aşağıdaki işlevlerden en az ikisinde bozulma gözlenmelidir:

Bellek,

İletişim ve dil,

Odaklanma ve dikkat etme yeteneği,

Muhakeme ve yargı,

Görsel algı.

