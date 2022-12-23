Pakize Suda'ya veda! Sezen Aksu'ya bıraktığı vefat duygulandırdı

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan kahreden haber geldi. Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu, yazar ve şarkıcı Pakize Suda, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TEYZEM MUĞLA'YI ÇOK SEVERDİ"

Suda'nın cenazesi bugün Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde bugün kılınacak cuma namazı sonrası, Menteşe Şehir Yeni Mezarlığına defnedilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Teyzem Pakize Suda Muğla'yı çok severdi. Teyzemin en yakın akrabası, en yakını annem ve benim. Bu nedenle Menteşe'ye defnedilecek" dedi.



VASİYETİ

Pakize Suda'nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğunu yaptığı bir programı sırasında söylediği vasiyeti akıllara geldi. O dönem Sezen Aksu'nun yaşamını yitiren Aysel Gürel için 5 bin fidan diktirdiğini öğrenen Suda, kendisi için de bir vasiyette bulunmuştu. Aksu'ya seslenen Suda, “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır." demişti.

