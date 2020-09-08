Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla başlayan balık sezonunda 1 hafta geride kaldı. Giresun’da balıkçılar ilk günlerde yaşanan palamut bolluğunun bu günlerde biraz düştüğünü ifade ediyor.

Balıkçı esnafı Şaban Taha Erkin, palamutta beklentinin düştüğünü belirterek, “Bu sene palamuttan bir ümidimiz vardı. Ama şu anda palamut beklentileri karşılamıyor. 3 gün önceye kadar 200 gramlık palamutlar 10 liraydı. Şu an palamutlar yarım kilo civarına geldi, 15 liraya çıktı. Boyutu büyüdükçe fiyatı da artıyor. Palamutun alıcısı çok. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde daha pahalı olduğu için Giresun, Trabzon ve Ordu gibi illerde tutulan balıklar oraya gidiyor. Normalde ortalama bir palamutun fiyatı 5 lira olması lazım. Ama uzun zamandır insanların balık yeme hasreti olduğu için mecbur alıyorlar” dedi.

Erkin, diğer balık çeşitlerinin bol olduğunu ve hamsiden beklentinin büyük olduğunu söyleyerek, “Mezgit bol çıkıyor. Her boyu bulunuyor, fiyatları da ucuz. 15 lira ile 30 lira arasında fiyat değişiyor. Çinakop gelmeye başladı. Barbun gelmeye başladı. İstavrit bol bu sene. Geçen sene olmayan istavrit bu sene var. İstanbul’dan iri hamsi gelmeye başladı bu aralar. İlerleyen zamanda inşallah balık hem büyür hem de bol olur. Şu anda palamuttan artık bir ümidimiz yok ama hamsiden beklentimiz büyük” diye konuştu.

Balıkçı esnafı Namık Aydın ise geçen sezona göre durumun iyi olduğunu belirterek “Palamut geçen seneye göre iyi durumda. Geçen sene hiç olmamıştı. Palamut kaybolmazsa iyi görünüyor. Genel olarak bol balık yok aslında. Mezgit, istavrit gibi türler bulunuyor. Günümüz şartlarına göre fiyatlar makul seviyede. Sezon başından beri fiyatlarda biraz düşüş oldu. Vatandaşımızın talebi oluyor yine de” ifadelerini kullandı.

