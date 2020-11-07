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Palancıoğlu’ndan ’dolandırıcılık’ uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.11.2020 13:18 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak para talebinde bulunulduğunu söyleyerek, vatandaşların itibar etmemesini istedi.Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Palancıoğlu’ndan ’dolandırıcılık’ uyarısı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak para talebinde bulunulduğunu söyleyerek, vatandaşların itibar etmemesini istedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolandırıcılık uyarısında bulundu. Başkan Palancıoğlu, "Değerli hemşerilerimiz; Melikgazi Belediyesi yöneticilerimizin isimlerini kullanarak yardım ve para talebinde bulunan kişiler olduğu yönünde ihbarlar gelmektedir. Lütfen sizi arayarak belediyemiz adına yardım talebinde bulunan kişilere itibar etmeyiniz. 112 nolu telefon hattına bu kişi ve telefon numaralarını ihbar ihbar ediniz" dedi.

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Kocasinan
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Melikgazi
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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