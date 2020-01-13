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  4. Palandöken Kayak Merkezi'nde turistler için yoğun mesai

Palandöken Kayak Merkezi'nde turistler için yoğun mesai

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.01.2020 22:36 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Merkezimizde bu yıl içinde 15 kilometre yeni kayak pisti açıldı ve bu şekilde kayakseverlerimiz rahatça sporunu yapabilme imkanına kavuştu" - "Palandöken'e kapsül ile fanus kafe, 8 biblo ev yapıldı. Kayakseverlerin güvenliği ve pistlerin kontrolü için 200 kamera sistemi kuruldu"

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin en iyi şekilde ağırlanması için yoğun mesai veriliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Dağı'ndaki belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlediği akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Palandöken'in dünyanın en önemli kış sporları merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Hem kentte hem de Palandöken'de önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Sekmen, Palandöken'in gelişmesi açısından önemli yol katettiklerini bildirdi.

Sekmen, Paladöken'deki pistlere ulaşımın daha kolay ve kaliteli olması için teknik altyapıyı geliştirdiklerini ifade ederek, "Merkeze 15 kilometre fiber hat yapıldı. Palandöken'de 30 kişilik arama kurtarma ekibimiz görevdedir. Ekiplerimiz Palandöken'de oluşabilecek olumsuz durumlara her zaman hazır haldedir. Öte yandan kayak merkezinde kullanılmayan teleferikler sökülerek farklı noktalarda değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Turistlerin rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla birçok tesisin hizmete konulduğunu dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Palandöken'e kapsül ile fanus kafe, 8 biblo ev yapıldı. Kayakseverlerin güvenliği ve pistlerin kontrolü için 200 kamera sistemi kuruldu. Merkezimizde tatilini sürdüren yerli ve yabancı turistlerimizin takibini tek merkezden yapma imkanına sahibiz. Bunların yanı sıra 500 kayak takımının bulunduğu kiralama ofisi de açıldı. Merkezimizde bu yıl içinde 15 kilometre yeni kayak pisti açıldı ve bu şekilde kayakseverlerimiz rahatça sporunu yapabilme imkanına kavuştu."

Sekmen, turistlerin, yeşil bir alanda kayak yapmalarını sağlamak için ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini, Palandöken'de eğlenceli ve güzel vakit geçirmeleri için yoğun mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kış turizmi, Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turist,

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