Palandöken Kayak Merkezi'nde turistler için yoğun mesai

Sekmen, Paladöken'deki pistlere ulaşımın daha kolay ve kaliteli olması için teknik altyapıyı geliştirdiklerini ifade ederek, "Merkeze 15 kilometre fiber hat yapıldı. Palandöken'de 30 kişilik arama kurtarma ekibimiz görevdedir. Ekiplerimiz Palandöken'de oluşabilecek olumsuz durumlara her zaman hazır haldedir. Öte yandan kayak merkezinde kullanılmayan teleferikler sökülerek farklı noktalarda değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Hem kentte hem de Palandöken'de önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Sekmen, Palandöken'in gelişmesi açısından önemli yol katettiklerini bildirdi.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Palandöken'in dünyanın en önemli kış sporları merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin en iyi şekilde ağırlanması için yoğun mesai veriliyor.

Turistlerin rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla birçok tesisin hizmete konulduğunu dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Palandöken'e kapsül ile fanus kafe, 8 biblo ev yapıldı. Kayakseverlerin güvenliği ve pistlerin kontrolü için 200 kamera sistemi kuruldu. Merkezimizde tatilini sürdüren yerli ve yabancı turistlerimizin takibini tek merkezden yapma imkanına sahibiz. Bunların yanı sıra 500 kayak takımının bulunduğu kiralama ofisi de açıldı. Merkezimizde bu yıl içinde 15 kilometre yeni kayak pisti açıldı ve bu şekilde kayakseverlerimiz rahatça sporunu yapabilme imkanına kavuştu."

Sekmen, turistlerin, yeşil bir alanda kayak yapmalarını sağlamak için ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini, Palandöken'de eğlenceli ve güzel vakit geçirmeleri için yoğun mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.

