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Palandöken Kent Meydanına kavuşuyor

13.06.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Palandöken Belediyesi, Kayakyolu girişinde bulunan 12 Mart Parkını, Kent Meydanına dönüştürüyor.

Palandöken Kent Meydanına kavuşuyor

Estetik ve işlevsel açıdan birçok özelliğe sahip olacak kent meydanı, Palandöken’de ilk olma özelliği taşıyor.

4 bin metrekare alanda yürütülen çalışma kapsamında, mevcut ağaçların genel bakamının yanı sıra, çam, ladin, süs elması, süs kirazı ve huş ağacı dikimi yapılacak. Taş meydan zemin kaplaması, kent donatısı montajı, ahşap oturma yerleri, aydınlatma sistemi, süs çalısı ve mevsimlik çiçek dikimi ile alan, estetik bir görünüme kavuşacak.

“PALANDÖKEN’İN İLK KENT MEYDANINI İNŞA EDİYORUZ”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yatırıma aldıkları proje ile hayata geçirecekleri kent meydanının ilçede ilk olacağını söyledi. Sunar, “Zemin ve çevre düzenlemesi, aydınlatma sistemi, peyzaj uygulamalarıyla Palandöken’e yakışır bir kent meydanı için çalışmalara başladık. İlçemizin imajına katkı sağlayacak kent meydanı, prestij projelerimiz arasındaydı. Palandökenlilere hayırlı olsun.” dedi
Palandöken’de Yeşil Çevre Seferberliği Devam Ediyor
Yeşil çevre seferberliği kapsamında ilçede yürütülen çalışmalara da değinen Sunar, “Palandöken’i huzur dolu yaşam alanlarıyla cazibe merkezi yapıyoruz. 2023 yılı çalışma sezonunda, Yıldızkent, Kayakyolu, Maksutefendi ve Telsizler’de yeşil alan ve park çalışmalarımız hızla ilerliyor.” Bilgisini paylaşarak, Palandöken’de kent kimliği ve estetiğini ön plana çıkaracak yatırımları hayata geçirdiklerini vurguladı.

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