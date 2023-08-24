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Palandöken Kültür Yolu Festivali söyleşi ve sanat etkinlikleriyle sürüyor

24.08.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali, söyleşi ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

Festivalin 5. gününde, Etkinlik ve Miting Alanı'nda sanatçı Yavuz Bingöl konser verdi. Sevilen şarkıları seslendiren Bingöl'e, dinleyiciler de eşlik etti.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, sanatçı Ahmet Özhan ile Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu çeşitli eserler seslendirdi.

Erzurumlu Emrah Kütüphanesi'nde ise İl Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Erzurumlu bilim insanı İsmail Saib Sencer'in hayatını konu alan söyleşi düzenledi.

Farklı yerlerde aşıkların dinleti sunduğu festivalde, Çifte Minareli Medrese'de Muhammet Mağ'ın "Hiç" sergisi devam ederken, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Destanların Dansı" gösterisi yapıldı.

Erzurum Müzesi'nde ise Fotomaraton Sergisi düzenlendi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde, aileler çocuklarıyla keyifli zaman geçirdi.

Festival, sergiden tiyatroya, konserden çocuk aktivitelerine, film gösteriminden söyleşilere kadar birçok etkinlikle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

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Erzurum Yavuz Bingöl konser

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