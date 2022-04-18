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Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu kapandı

18.04.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehmet Sekmen: - "Hedefimiz Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerimizi birleştirmek. İnşallah bunları birleştirdiğimiz zaman sadece Türkiye'nin ve Avrupa'nın demiyorum dünyanın sayılı kayak merkezleri haline gelmiş olacağız"

Dünyaca tanınan Erzurum'un Palandöken ile Konaklı kayak merkezleri 2021-2022 kış turizm sezonunu kapattı.

Palandöken'de geçen yıl 4 Aralık'ta başlayan, resmi açılışı 15 Aralık'ta yapılan kayak sezonu, sona erdi.

Son yıllarda gittikçe artan yerli ve yabancı turist sayısıyla Palandöken Kayak Merkezi'ndeki liftlerden bu sezon 1 milyon 823 bin 258 geçiş yapıldı.

Sezonu tamamlayan Konaklı Kayak Merkezi'nde ise liftler 113 bin 281 kez kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehmet Sekmen, AA muhabirine, Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinin Erzurum'un parlayan yıldızı ve en önemli turizm alanlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Belediye olarak Palandöken'i 15 Temmuz 2016'da devraldıktan sonra küçümsenmeyecek yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Sekmen, "Pistleri yeniledik, her yıl pistlerin bakım ve onarımını yapıyoruz. Yeni pistler açtık, bir yandan teleferik ve telesiyejleri açık tuttuk ve tutmaya da devam ediyoruz." dedi.

Sekmen, Palandöken'deki pistlerin ve kar kalitesinin Avrupa'da bulunmadığını belirterek, kente gelen turistlerin mutlu ayrıldığını dile getirdi.

Palandöken'e yaptıkları yatırımlardan bahseden Sekmen, şunları kaydetti:

"Biz burayı devralırken yılda 200 bin geçiş varken, bugün bu geçişler 1,5 milyonu geçmiş durumda. Bu da nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Hedefimiz Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerimizi birleştirmek. İnşallah bunları birleştirdiğimiz zaman sadece Türkiye'nin ve Avrupa'nın demiyorum dünyanın sayılı kayak merkezleri haline gelmiş olacağız. Biz de her yıl yeni yatırımları ve hizmetleri burada devreye sokuyoruz."

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