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Palandöken'de bu yıl 2,5 milyon ziyaretçi hedefleniyor

08.11.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken'de bu yıl 2,5 milyon ziyaretçiyi hedeflediklerini söyledi.

Sekmen, İstanbul'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Erzurum’u dünyanın marka şehirlerinden biri haline getirmek istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda 2016 yılında işletmesini devraldıkları Palandöken Kayak Merkezi ile ilk adımı attıklarını belirten Sekmen, "Dağda tüm altyapıyı yeniden düzenledik. Teknik kapasiteyi yüzde 100 çalıştırdık. Ejder’i ana destinasyon markamız haline getirdik." diye konuştu.

Sekmen, Erzurum'da uluslararası standartlarda 55 pistin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"12,5 kilometreyle Türkiye’nin en uzun pistine sahibiz. Pistlerimizin toplam uzunluğu ise 87 kilometre. Saatte 24 bin kişiyi taşıyacak bir lift ağı kurduk. Saatte 400 metre suni karlama yapıyoruz. Aydınlatma, personel yönetimi, kameralarla izleme, suni karlama gibi tüm sistemler akıllı ve uzaktan yönetiliyor. Kameralarla 7/24 izleyerek dağda güvenlik önlemi alıyoruz. Böylece kaybolma gibi durumların önüne geçiyoruz. Bizde 6 yıldır hiç kayıp vakası yaşanmadı."

10 KİLOMETRELİK GECE KAYAĞI İMKANI

Palandöken’de kar saklama depoları oluşturduklarını vurgulayan Sekmen, 100 birim karın 60'ını muhafaza ettiklerini, bunu suni karlamanın altına sererek, pist kalitesini artırdıklarını vurguladı.

Sekmen, Avrupa’da 4-5 kilometrelik gece kayağı yapılma imkanı bulunduğunu, Erzurum'da ise bunun 10 kilometre olduğunu dile getirdi.

ERZURUM'DA TURİZM 12 AYA YAYILDI

Palandöken’de turizmin 12 aya yayılması için FİFA standardında 20 futbol sahası yaptıklarını anlatan Sekmen, spor turizmini yüksek irtifaya yayıp büyük bir fark oluşturduklarını belirtti.

Sekmen, Palandöken’in havalimanına 15 dakika, şehre ise 5 dakika mesafede yer aldığının altını çizerek, "Bu, bizi dünyada diğer kayak merkezlerinden ayıran en önemli özelliğimiz. Palandöken geçen yıl 1 milyon 950 bin kişiyi ağırladı. Bu yıl 2,5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

"Palandöken 2" adını verdikleri Konaklı Kayak Merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığından onay aldıklarını, dağın eteklerinde bir tatil köyü kuracaklarını anlatan Sekmen, "Projeyi yap-işlet-devret modeliyle yapacağız. 12 ay kullanılabilecek bir alan planlıyoruz. Konaklı için en az 2 milyar dolar yatırım planlanıyor. Her iki kayak merkezini de liftlerle bağlayacağız. Bu projeyi 5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Palandöken’i dünyanın Davos’u yapacağız." diye konuştu.

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palandöken konaklı

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