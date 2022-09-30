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Palandöken'de depolanan kar sayesinde kayak sezonu kasımda açılacak

30.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Palandöken'de depolanan kar sayesinde kayak sezonu kasımda açılacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonu, depolanan kar sayesinde kasımda açacaklarını bildirdi.

Müceldili Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Sekmen, kentte bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) kentte yapılacak sosyal konut projesi kapsamındaki 2 bin 100 hane sayısının 5 bine çıkarılmasını hedeflediklerini anlatan Sekmen, ilde daha önce TOKİ'nin yaptığı ve boş olan 2+1 ve 3+1 konutların satışında da kolaylıklar sağlandığını söyledi.

Sekmen, kentte toplu ulaşım ücretlerinde indirime gidileceğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yarınlarımızın umudu olan öğrenci kardeşlerimizi de kapsayan bir indirim tarifesini yarından itibaren başlatacağız. Belediyeye ait olan ve özel halk otobüsü olarak hizmet veren toplu ulaşım araçlarında geçerli olmak üzere 4 lira olan öğrenci ücretini 2,5 liraya indirdik. Böylelikle öğrenci kardeşlerimiz, Erzurum'da toplu ulaşım imkanlarından daha ucuz şekilde faydalanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı da düşünerek tam bilette de bir indirim yaptık. 6 lira olan tam bilet ücretini de 5 liraya indirdik. İndirimlerimiz öğrencilerimize, hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Mehmet Sekmen, Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Palandöken'de sezon öncesi hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Merkezde kayak pistlerinde kullanmak üzere kar depoladıklarını hatırlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Palandöken'de geçen yıl 3 noktada yaklaşık 60 bin metreküp kar saklandı. Saklanan karlar pistlerimize düzgün şekilde serildi ve yüzde 40 verim edildi. Bu sene 2 farklı noktada 50 bin metreküp kar saklandı. Yeni AR-GE çalışmaları neticesinde özel brandalar ve keçeler kullanıldı, özel bir saklama tekniği uygulandı. Bu sebeple, bu sene saklanan kar miktarı geçtiğimiz seneye göre düşük fakat şu an yaptığımız çalışmalarda verimin yüzde 60'a çıkacağını öngörmekteyiz. Bir daha ki yıl bu rakamların çok daha üzerinde kar depolama alanları yapacağız. Bu sayede kayak sezonunu nasipse kasımda açacağız."

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