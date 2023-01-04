Palandöken'deki JAK timleri turistlerin güvenliği için tatbikatlarını sürdürüyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de görevli Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, kayaklı ve motorize ekipleriyle kurtarma tatbikatlarına devam ediyor.

Kış aylarında yurt içi ve dışından gelen kayak tutkunlarının ilgi gösterdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 saat esasıyla görev yapıyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 242 rakımındaki karakolda görevli JAK personeli, olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolan, mahsur kalan veya kayak yaparken düşüp yaralanan tatilcilerin yardımına koşuyor.

JAK timleri, toplam pist uzunluğu 70 kilometre olan Palandöken'in 3 bin 200 rakımlı Ejder zirvesi ile diğer pistlerde kayaklı ve motorize ekipleriyle devriye atıyor.

EĞİTİM TATBİKATLARINI AKSATMIYORLAR

Kayak merkezindeki telesiyej-gondolların olduğu noktalarda nöbet tutan ve aldıkları tedbirlerle yerli ve yabancı turistlere güven veren JAK timleri, farklı senaryolardaki tatbikatlarla eğitimlerini aksatmıyor.

Ekipler, senaryo gereği 2 bin 900 rakımdaki kuzey ile güney pistinin kesiştiği alandaki telesiyejde mahsur kalan bir kayakçıyı kurtarmak için harekete geçti.

Kar motorlarıyla bölgeye intikal eden ekipler, ilk olarak telesiyejin bulunduğu alanın dik yamaçlarına ve uçurum kenarlarına şerit çekerek diğer kayakçıların kendilerine çarpmaması için önlem aldı.

Halat bağladıkları 46 metre yükseklikteki telesiyeje çıkan timler, konuşarak sakinleştirdikleri turisti güvenle yere indirdi.

Turisti sedyeye alan timler, sedyeye bağlı halatlardan tutup kayak takımlarıyla kayarak turisti ambulansa ulaştırdı ve kayakçıya ilk müdahalenin hızlı şekilde yapılmasını sağladı.

Timlerin dondurucu soğukta başarıyla tamamladığı tatbikat, gerçeği aratmadı.

