Palandöken'deki yapay buz parkı adrenalin tutkunlarını bekliyor

Federasyonun geçen yıl şampiyona düzenlediğini anımsatan Başar, şöyle konuştu:

"Federasyon olarak bu bölgede ve Erzurum'da yoğun olarak faaliyet gösteriyoruz. Palandöken Dağı'ndaki yeni kazanımlarımızdan bir tanesi de buz duvarı oldu. Suni buz duvarı özellikle su ile donduruluyor ve sporcuların tırmanışına hazır hale getiriliyor. Bu ülkemizde tek duvar. Federasyonumuza bağlı birçok sporcumuz burada antrenman yapıyor ve yarışmalara hazırlanıyor. Bu sene federasyon olarak bu bölgede yoğun eğitim ve kamp programlarımız olacak."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da kayak merkezinde yeni sezona yönelik çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Mart ayında yeni bir uygulamayla güneş bakışı olmayan bir yerdeki vadi kısmında yaklaşık 22 bin metre küp kar sakladıklarını aktaran Altundağ, "Mevsim nedeniyle 14 bin metre küp karı muhafaza ettik. Bunu da pistimize serip daha sonra suni karlama sistemlerini çalıştırarak şu anda kayak merkezimiz hazır hale geldi. 4 Aralık'ta yeni sezon açılışını pandemi tedbirlerine uyarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

