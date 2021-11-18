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Pam ve Tommy dizisinden tutkulu fragman

18.11.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamela Anderson ile Tommy Lee’nin çalkantılı ilişkisini konu alan Pam ve Tommy dizisinden beklenen ilk fragman nihayet yayınlandı. Başrollerini Lily James ve Sebastian Stan’ın paylaştığı dizinin yayın tarihi 2 Şubat 2022'de Hulu'da yayınlanacak.

Pam & Tommy, tanıtşıktan 96 saat sonra evlenen aktris Pamela Anderson ile Mötley Crüe’nun bateristi Tommy Lee‘nin çalkantılı ilişkisini konu ediyor. Pamela Anderson ve Tommy Lee'nin sansasyonel ilişkisine odaklanılan dizide, çiftin balayı sırasında çalınan seks kasetlerinin halka sızdırılmasının ardından yaşananlar gözler önüne seriliyor.

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Merakla beklenen dizinin yayınlanan ilk fragmanda dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Seth Rogen ve Nick Offerman’ın çiftin seks kasetini yayınladıktan sonra yaşananlardan kesitler sunuluyor.

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