Pam ve Tommy dizisinden tutkulu fragman

Pam & Tommy, tanıtşıktan 96 saat sonra evlenen aktris Pamela Anderson ile Mötley Crüe’nun bateristi Tommy Lee‘nin çalkantılı ilişkisini konu ediyor. Pamela Anderson ve Tommy Lee'nin sansasyonel ilişkisine odaklanılan dizide, çiftin balayı sırasında çalınan seks kasetlerinin halka sızdırılmasının ardından yaşananlar gözler önüne seriliyor.

Merakla beklenen dizinin yayınlanan ilk fragmanda dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Seth Rogen ve Nick Offerman’ın çiftin seks kasetini yayınladıktan sonra yaşananlardan kesitler sunuluyor.

