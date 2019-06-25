MAGAZİN

Pamela Anderson aldatılmış! Şoke eden itiraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2019 14:38 | Son Güncelleme

Sahil güvenlik'in yıldızı Pamela Anderson, Instagram hesabındna yaptığı paylaşımla futbolcu Adil Rami'nin kendisini aldattığını ve 2 yıllık ilişkilerinin bittiğini açıkladı.

Pamela Anderson aldatılmış! Şoke eden itiraf

Pamela Anderson aşk yaşadığı Adil Rami ile ilgili öğrendiği gerçeği açıkladı.

Instagram hesabından bir açıklama yapan 51 yaşındaki model, "İki kadının aklını ve kalbini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir?" dedi.

Kendisini aldatan Adil Rami'ye 'canavar' diyen Anderson, "Hayatımın son iki yılı yalanmış. Büyük bir aşka inanmıştım Kandırıldım. Öğrendiğim kadarıyla ikili bir hayat yaşıyormuş" ifadelerini kullandı.

Pamela Anderson'ın açıklamaları şöyle:

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"Bunu kabullenmek çok zor. Hayatımın son 2 yılından fazlası meğer yalanmış. Kandırıldım! Büyük bir aşk yaşıyorduk! Son günlerden öğrendiğim şeylerden sonra yıkıldım! Öğrendiğim şey de onun çift bir hayat yaşadığıydı. Eşlerinin oturduğu evlerde yakın yerlerde kız arkadaşlarıyla buluşan başka futbolcular hakkında şakalar yapardı. O adamlara canavar derdi! Fakat bu daha da kötü. Herkese yalan söyledi.

İki kadının aklını ve kalbini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir? Başkaları olduğuna da eminim. O bir canavar! Birçok insana destek olup, yardım ederken nasıl oldu da kendime yardım edebilecek kadar zeki olamadım."

Anderson, açıklamasının geri kalanında çok yaralandığını ve toparlanmasının zor olduğunu söyledi.

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