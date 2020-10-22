YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Pamuk, elyafından bitkisinin sapına kadar ekonomiye değer katıyor

Pamuk, elyafından bitkisinin sapına kadar ekonomiye değer katıyor

ADANA HABERLERİ  | 22.10.2020 11:09 | Son Güncelleme

Elyafı tekstil, çiğidi yağ ve küspe, linteri barut, kağıt ve mobilya, sapı da elektrik enerjisi üretiminde kullanılan pamuk, her parçasıyla ekonomiye kazandırılıyor - Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç: - "Pamuk, hiçbir şeyi israf olmadan tamamı kullanılan ürünlerden biri" - Sanayici Rafet Milli: - "Aldığımız kütlü pamuğun burada elyafı iplik sanayisine, çiğidi yağ sanayisine, atığı elektriğe ayrılıyor. Pamuğun çöpü bile boşa gitmiyor, onu bile kazanıp ülke ekonomisine katma değer kazandırıyoruz. Böyle değerli bir bitki. Türkiye'nin petrolü pamuktur"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Çukurova'da çiftçilerin "beyaz altın" olarak adlandırdığı pamuk, elyafından çiğidine, linterinden bitkisinin sapına kadar her parçasıyla ülke ekonomisine değer katıyor.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuğun elyafı ve sapıyla ülke ekonomisi için çok değerli bir ürün olduğunu söyledi.

Birçok sektör için önemli olan pamuğa, gereken değerin ve desteğin verilmesinin ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Bilgiç, "Pamuğun elyafı tekstil, çekirdeği yağ sanayisinde, küspesi hayvan yemi ve sapı da elektrik enerjisi olarak geri kazanılıyor. Pamuk, hiçbir şeyi israf olmadan tamamı kullanılan ürünlerden biri. Bu ürüne gereken desteğin verilmesi gerek." dedi.

- "Türkiye'nin petrolü pamuktur"

Pakmil Yağ ve Pamuk Sanayi firmasının sahibi Rafet Milli de tesislerinde pamuğun her parçasını değerlendirdiklerini ifade etti.

Kütlü pamuğu ön temizlemeden geçirdikten sonra çırçırlarda elyafını ve çekirdeğini ayırdıklarını belirten Milli, çiğidinden de hem yağ elde ettiklerini hem de hayvan yemi olarak kullanılan küspe ve linter pamuğu ürettiklerini kaydetti.

Milli, özellikle linter pamuğunun ihracattaki önemine işaret ederek "Geçen yıl elde ettiğimiz barut ve kağıt sanayisinin önemli ham maddesi olan linter pamuğunun tamamını Çin'e ihraç ettik ve 1 milyon doların üzerinde dış satım gerçekleştirdik." diye konuştu.

Hasat edildikten sonra pamuğun tarlada kalan bitkisinin sapını da biyokütle enerji tesisinde yakıp elektrik enerjisi ürettiklerini anlatan Milli, "Aldığımız kütlü pamuğun burada elyafı iplik sanayisine, çiğidi yağ sanayisine, atığı elektriğe ayrılıyor. Pamuğun çöpü bile boşa gitmiyor, onu bile kazanıp ülke ekonomisine katma değer kazandırıyoruz. Böyle değerli bir bitki. Türkiye'nin petrolü pamuktur." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
Büyükşehir "buz"dan kazanacak
BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında
BAÜN-DEHAM, Bilimsel Üretkenlik Yarışında Akademisyenlerin Yanında
Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti
Göztepeli sporcular Menderes'teki hayvan barınağını ziyaret etti
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Hayırsever vatandaş köprü yaptırdı
Hayırsever vatandaş köprü yaptırdı
Başkan Atabay, zabıta müdürüne yapılan saldırıyı kınadı
Başkan Atabay, zabıta müdürüne yapılan saldırıyı kınadı

Adana Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
12:28
İkindi
15:32
Akşam
18:00
Yatsı
19:15

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Ataman Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Cemre Eczanesi
Seyhan
Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Nihan Eczanesi
Seyhan
Su Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Milli Eğitim’de skandal olay
Milli Eğitim’de skandal olay
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü
Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
Çete lideri yakayı ele verdi
Çete lideri yakayı ele verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.