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Pamuk gibi dızmana tarifi! Göçmen böreği dızmana nasıl yapılır?

16.11.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dızmana göçmenler eşsiz hamur işleri arasında bulunuyor. Göçmenlerin yemekleri özellikle ülkemizde sevilerek tüketiliyor. Dızmana da yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Dızmana nasıl yapılır? En çok aratılan sorular arasında bulunuyor. İşte göçmen böreği dızmana tarifi...

Pamuk gibi dızmana tarifi! Göçmen böreği dızmana nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk

Böreğin göçmenler için ne kadar önemli olduğu herkes tarafından biliniyor. Dızmana en sevilen göçmen lezzetlerinden. Dışı çıtır çıtır içi pamuk gibi yumuşacık olan dızmanayı kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket instant kuru maya (10 gr)
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5. 5 su bardağı un
  • İçine;
  • 1 büyük kase lor peyniri (400 gr)
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • (Lor ve sıvı yağ bir kapta çatal ile ezilip karıştırılacak)
  • Üzerine:
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

TARİF

  • Ilık su, ılık süt ve şeker bir kaba alınır üzerine maya eklenip çırparak eritilir.
  • Sıvı yağ, tuz ve yumurta eklenip çırpılır. Yavaş yavaş un eklemesi yapılarak hamur toparlanır.
  • Üzeri kapatılıp 1 saat kadar mayalandırılır.
  • Mayalanan hamurdan parçalar alınıp yuvarlanır çok büyük yuvarlaklar olmasın ki kabaracak hem küçük daha lezzetli oluyor.
  • Bu arada bir kaseye az sıvı yağ alın elinizi yağa bandırıp yapın böyle yaparsanız daha kolay olur hem yumuşacık olur.
  • Yuvarlanan parça sofra üzerinde yassılaştırılır bolca lor konulur kapatılır.
  • Yuvarlak çok basık poğaça şekli gibi değil de az uzun şekilde parçalar halinde yapılıp yağlanmış tepsiye yaptıkça yan yana çok sıkıştırmadan sıralanır. Hepsi bu şekilde yapılıp bitirilir.
  • Tepside de 15 dakika kadar mayalandırılır.
  • Bir kapta üzerine konulacak malzemeler iyice çırpılıp sos hazır edilir.
  • Kaşık ile her yerine denk gelecek şekilde bolca üzerine dökülür. Susam çörek otu serpebilirsiniz.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar börek gibi pişirilir.
  • Çıkardıktan sonra üzerine temiz bez örtülüp içini çekene kadar dinlendirilir sonra servis edilir

AFİYET OLSUN!

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