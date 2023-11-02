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Pamukkale, çiftlerin en özel anlarında kadraja giriyor

02.11.2023 11:16 | Son Güncelleme:
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Denizli'de, yerli ve yabancı turistlerin her dönem yoğunluk oluşturduğu Pamukkale Travertenleri, düğün fotoğrafı için gelen çiftlere açık hava stüdyosuna dönüşüyor.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Pamukkale dört mevsim turist çekmeye devam ediyor. Şifalı termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri ve çevresindeki antik kentleri gezen misafirler, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza da girebiliyor.

Beyaz travertenler, son yıllarda doğal bir fotoğraf stüdyosu olarak gelin ve damatlar tarafından tercih ediliyor. Özellikle gün batımında Pamukkale'ye gelen çiftler, eşsiz güzellik karşısında en özel günlerinin fotoğraflarını çektiriyor.

Denizli'de yaklaşık 16 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan Mehmet Toplu, AA muhabirine, son yıllarda dış çekim alanı olarak sıkça Pamukkale'ye geldiklerini söyledi.

Pamukkale'de turizm çeşitliliğinin arttığını dile getiren Toplu, "Dünyaca ünlü turizm merkezimiz yerli çiftlerin yanı sıra yabancı çiftler tarafından da ilgi görmeye başladı. Sosyal medyada burada çekilen fotoğrafları gören yabancılar bizlere ulaşıyor. Bu sene 7 yabancı çiftin düğün fotoğrafını Pamukkale'de çektik. Önümüzdeki sene için de rezervasyonlarımız var. Bu talebin giderek artmasını bekliyoruz." dedi.

Düğünlerinde dış çekim yeri olarak Pamukkale'yi tercih eden Hale İlhan, AA muhabirine, en özel günlerini burada taçlandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Arkadaşlarıyla daha önceden Pamukkale'ye çok geldiklerini, düğün fotoğraflarının da burada olmasını istediklerini anlatan Hale İlhan, "Albümümüzde yer alan fotoğrafların burada çekilmesini istedik. Daha sonra antik kente gittik. Tarihi kalıntılar arasında en güzel günümüzü ölümsüzleştirme fırsatımız oldu. Burası dünyanın en güzel fotoğraf çekim alanlarından biri, eşsiz doğal bir stüdyo." diye konuştu.

Pamukkale'de iki beyazı bir araya getirdiğini dile getiren damat Muhammed İlhan ise "Eşimin gelinliği ile Pamukkale'nin beyazı bir araya gelince daha eşsiz görüntüler oluştu. Burayı tercih ettiğimiz için çok mutluyuz. Herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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