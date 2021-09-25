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Pamukkale'deki lavanta bahçeleri ilgi çekiyor

25.09.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçe sahibi Hüseyin Akkaya: - "Gözler’deki lavanta bahçesi sayısını arttırarak, Pamukkale’ye gelen turistlerin en azından yüzde 30’unu buraya da çekmeyi hedefliyoruz" - Ziyaretçilerden İzzet İyi: - "Boş bir tarlayı turizme kazandırmışlar. Bizi uzaklardan buraya çekmeyi başardıkları için teşekkür etmek istiyorum"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - "Beyaz cennet" Pamukkale'yi görmek için Denizli'ye gelen binlerce turist, Gözler Mahallesi'ndeki lavanta bahçelerini de ziyaret ediyor.

Girişimci Hüseyin Akkaya, 2 yıl önce arkadaşlarıyla ilk kez gezi amacıyla gittiği Isparta’da gördüğü lavanta bahçelerinin güzelliğinden etkilenerek kendi bahçesini kurmaya karar verdi.

Bunun için "kekik diyarı" olarak bilinen ve 41 kilometre mesafede bulunan Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde 24 dekarlık alana ekim yapan Akkaya, zamanla bahçeyi büyüttü.

Akkaya’nın mahallede susuz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla da hayata geçirdiği lavanta bahçelerine yaz sezonunda ziyaretçi akını oldu.

Pamukkale’ye gelen yerli ve yabancı turistler, görsel şölen sunan Gözler Lavanta Bahçesi'ni gezmeyi de ihmal etmedi.

Hüseyin Akkaya, AA muhabirine, 26 Haziran’dan buyana lavanta bahçelerinin 30 bine yakın ziyaretçi çektiğini söyledi.

Bu yıl hasat edilen lavantadan sabun, şampuan ve reçel yapacaklarını anlatan Akkaya, "Isparta’ya lavanta bahçesine gittiğimde içime bir ukde düşmüştü. Pamukkale'ye milyonlarca turist geliyordu. Bunu değerlendirmek istedim. En azından buraya onlardan çekebilirsek diye. Hemen araştırmalara başladım ve 2019 yılında ilk fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Şu anda köyde 3 ayrı girişimci benden görerek lavanta bahçesinde misafir ağırlıyor." dedi.

Akkaya, lavanta bahçelerinde ücret almadan yurt içi ve dışından ziyaretçileri ağırladıkları için mutlu olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye’nin her yerinden insanlar geliyor. Buraya ilk fidanı diktiğimde ‘Gözler uzak, buraya kimse gelmez’ dediler. Ama şu anda çok memnunuz. İnsanlar buraya akın ediyor. Geçen yılki hedefimiz 3 bin ziyaretçiydi ama 10 bin kişi geldi. Bu sene 3-4 katına çıktı misafir sayımız. Gelenler çok memnun kalıyor ve bir daha geliyor. Buranın yayla havası var. Gözler’deki lavanta bahçe sayısını arttırarak, Pamukkale’ye gelen turistlerin en azından yüzde 30’unu çekmeyi hedefliyoruz."

- "Seneye daha erken geleceğim"

Ziyaretçilerden Emine Havva, "Açıkçası gelirken ‘Acaba geldiğimize değecek mi' diye düşündüm. O kadar yol geldik ama gerçekten geldiğimize değdi. Keşke sezonunda gelseydim. Seneye daha erken geleceğim." ifadelerini kullandı.

İzzet İyi de manzarayı muhteşem bulduğunu kaydederek, "Boş bir tarlayı turizme kazandırmışlar. Bizi uzaklardan buraya çekmeyi başardıkları için teşekkür etmek istiyorum. Gözler köyünü tanımış oldum bu sayede. Denizli’nin sıcak havasından yaylaya çıkmış olduk." diye konuştu.

Ailesiyle gelen Emin Karapınar da "Hasadın yapılmasına denk geldik. Canlı olarak bu anlara tanık olduk. Örnek bir işletme kurmuşlar. Gezip görülebilecek, hafta sonu değerlendirilebilecek bir yer olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Nilgül Akcan, doğayla iç içe vakit geçirdikleri için kendilerini rüyada gibi hissetlerini aktardı.

Sibel Karabudak ise lavanta bahçelerini sık sık ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirmekten mutlu olduğunu ifade etti.

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